Ele já consertou sapatos do saudoso jornalista Paulo Sant’Ana, prestou serviços ao goleiro Manga, um dos grandes nomes do Internacional, e fez as chuteiras que o zagueiro Jorge Baidek (campeão do mundo pelo Grêmio) usou na seleção brasileira. Vitor Apolinario Barth (na foto acima), 85 anos, é sapateiro há sete décadas e traduz, na prática, uma palavra que anda na moda hoje em dia: resiliência.