Quem conhece a jornalista Isabel Ferrari da RBS TV, provavelmente já sabe ou ouviu falar: ela tem um menino atípico na família. Você já conhece este termo? Vamos lá: Isabel é mãe do Pedrinho, um adolescente com transtorno do espectro autista (TEA). Como outros atípicos, ele precisa ser compreendido e acolhido. Mas por que falar disso agora?