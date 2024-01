Com parte de Porto Alegre ainda sem água nas torneiras devido ao temporal, ver moradores insistindo em lavar as calçadas neste momento é um acinte. Áreas da cidade ficaram sujas depois da enxurrada da última terça-feira (16), mas o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) tem feito um apelo à população: reduzir o consumo ao mínimo até a normalização do serviço.