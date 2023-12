No final de 2022, a coluna registrava a enorme movimentação musical, talvez como resultado da demanda reprimida pela pandemia nos anos anteriores. Mas o que dizer deste 2023 e sua inédita pressão por espaços de divulgação para tantos shows e discos? Uma pesquisa rápida na coleção de ZH e em meu arquivo de e-mails revela mais de 800 espetáculos musicais no ano em teatros, auditórios e casas noturnas de Porto Alegre – só em novembro foram cerca de 150! Comentei 76 álbuns, entre físicos e digitais. Dos digitais, muitos ficaram para trás. Dos físicos, ainda devo ao leitor os recém-lançados CDs históricos de Edu Lobo e Hermínio Bello de Carvalho, entre outros.