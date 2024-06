A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai desconsiderar três infrações de trânsito cometidas entre 2 de maio e 1º de julho em Porto Alegre. Uma resolução publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira (12) estabelece que as infrações de excesso de velocidade, por trafegar em corredor de ônibus e por usar faixas azuis não serão registradas durante o período de calamidade pública.