O governador Eduardo Leite pediu para a Secretaria Estadual de Parcerias e Concessões construir uma solução para que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) siga fiscalizando os contratos de energia no Rio Grande do Sul. O convênio que existia com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) expirou e não foi renovado a pedido dos fiscais gaúchos.