Na última segunda-feira (5), no dia em que deveria receber as propostas de interessados, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) avisou que a concorrência para escolher quem irá realizar projetos e obra de uma nova ponte para ligar o Rio Grande do Sul e o Uruguai foi suspensa. A travessia irá criar uma segunda ligação entre a cidade gaúcha de Jaguarão com a uruguaia Rio Branco em um novo ponto, mais a oeste da atual.