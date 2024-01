A 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves decidiu que um safrista da colheita da uva, que trabalhou de forma temporária em fevereiro de 2023, deve ser indenizado por trabalho análogo à escravidão. A decisão é do juiz Silvionei do Carmo. É a primeira sentença em processo individual ajuizado por trabalhador resgatado no rumoroso caso envolvendo vinícolas gaúchas.