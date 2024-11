Setor avalia medida anunciada pelo governo federal para o trigo 

No sobe e desce das cotações de trigo nos últimos dois anos, como mostram dados do Cepea/Esalq para o Rio Grande do Sul, o retrato do momento é de queda. Mais do que isso, de preços ao produtor abaixo do valor mínimo estabelecido para o cereal. Diante desse quadro, a Companha Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou na quinta-feira (7) a liberação de recursos que permite a compra de um volume de até 200 mil toneladas do produto. A ferramenta escolhida foi a da Aquisição do Governo Federal (AGF) e vale apenas para o Estado. A medida e as condições da safra em colheita (veja quadro abaixo) estarão em pauta, nesta sexta-feira (8), na reunião da Câmara Setorial do Trigo do Estado.