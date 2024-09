Os desafios para o trigo que estão “fora” da lavoura

No ano em que um extremo climático voltou a ter um protagonismo no Estado, a safra de inverno tem entre os grandes desafios um fator “fora” das lavouras: é a perspectiva de renda aos produtores. Do ponto de vista agronômico, o desenvolvimento tem sido, até agora, dentro da normalidade para a principal cultura da estação, o trigo. Por outro lado, o mercado não está tão favorável. De julho para cá, o preço médio do cereal teve queda de 6,28%, segundo os dados do Cepea/Esalq-USP. O agravante vem do acumulado dos últimos anos: a sequência de estiagens deixou o produtor descapitalizado.