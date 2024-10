Quatro milhões de ovos por dia: empresa do RS multiplicará produção com aporte de R$ 33 milhões 

A "multiplicação de ovos" projetada pela gaúcha Naturovos para 2025 tem como base a concretização do investimento, no segundo semestre, para a construção de 10 aviários em Vacaria, na Serra. Os R$ 33 milhões aportados via BRDE e BID permitirão que a empresa, com sede em Salvador do Sul, no Vale do Caí, amplie a capacidade em 33%, chegando ao processamento de 4 milhões de ovos por dia.