Preço do leite ficou diferente neste ano

Pelo cenário desenhado até este momento, 2024 deve fechar como um ano “médio” no que diz respeito aos valores pagos ao produtor de leite. O comportamento segue uma lógica recorrente, observa Allan Tormen, coordenador do Conseleite-RS, conselho paritário que reúne indústria e produtores e valida os preços de referência para o Estado. Depois de anos ruins como o de 2023, com queda nas cotações mesmo na entressafra, o efeito costuma ser a redução na oferta e a reacomodação de valores.