Um ano após a enchente, RS segue sem plano para salvar animais em emergências, alerta entidade

Um ano após a enchente, o Rio Grande do Sul segue sem um plano estadual para salvar animais em emergências. É o que alerta o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul (CRMV-RS). A entidade defende a criação de um programa no Estado com mapeamento regionalizado, capacitação contínua de equipes e planejamento estratégico capaz de guiar a população em eventuais desastres.