Ginete conquista vaga na final do Freio de Ouro e filho ergue troféu: "Ele já fica torcendo", diz o pai 

Pequeno João Gustavo Ruas, sete anos, ergue o troféu de Freio de Alpaca. MAURICIO VINHASS / Abccc,Divulgação

O Bocal de Ouro mal terminou, e o circuito do Freio de Ouro já pega a estrada para mais duas classificatórias, que serão realizadas em Bagé e Montevidéu. Mas as conquistas celebradas na pista do cavalo crioulo em Esteio seguem eternizadas pelas imagens da seletiva.

Como a do pequeno João Gustavo Ruas, sete anos, erguendo o troféu de Freio de Alpaca, conquistado pelo pai o ginete Luis Gustavo Ruas, 25 anos. A história dessa dupla cheia de paixão pela raça havia sido contada pela coluna, na chegada dos animais.

Luis classificou dois cavalos e uma égua para a grande final do Freio de Ouro — a classificatória do Bocal de Ouro tinha em disputa oito vagas na categoria dos machos e oito na das fêmeas. Com o garanhão Santa Tecla Recuerdo, o ginete levou o Bocal de Prata. Com a fêmea Fascinação da Melodia, o Bocal de Alpaca. Ainda garantiu vaga na final para o cavalo De Los Pampas Capataz, que ficou na sétima posição.

A felicidade estampada no rosto de João, ao erguer o troféu do pai, dá uma ideia do orgulho que o guri sentiu.

— Ele fica sempre ansioso e torcendo. Já fica pronto e pede pra ir (ao pódio) — conta Luis sobre o filho.

O menino divide a paixão pelo cavalo com o pai e agitou os bastidores do Bocal de Ouro. Filho do ginete Claudio Ruas, Luis ainda entende que é cedo para saber se João seguirá seus passos:

— Estou deixando ele bem à vontade, até para que consiga escolher a profissão bem tranquilo.

Por ora, as pistas são um espaço de paixão, diversão, torcida e orgulho.

Aliás, a mãe de João e esposa de Luis, Mariana Mendes também acompanha tudo de perto. Ela é médica veterinária e trabalha no cuidado dos animais, com a fisioterapia de equinos. Há sete anos como ginete profissional, Luis acumula 28 classificações para a final do Freio de Ouro, tendo conquistado o Freio de Alpaca em 2021.