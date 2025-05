Dívidas de produtores do RS somam R$ 72,81 bi, aponta levantamento; número não é o único que preocupa 

Catástrofe de 2024 deu sequência a problemas climáticos no RS.

Levantamento feito pela Federação da Agricultura do Estado (Farsul) a partir de dados de bancos e cooperativas de crédito aponta o tamanho da dívida de produtores rurais gaúchos: R$ 72,81 bilhões . Essa cifra leva em consideração valores já renegociados anteriormente (R$ 22,28 bilhões) e os não renegociados, que venceram ou estão por vencer em 2025 (R$ 50,53 bilhões).

Para o economista-chefe da entidade, Antônio da Luz, mais do que o tipo de financiamento, se renegociado ou não, é o perfil de quem o tem que preocupa:

A frase tem como base um outro número que aparece no levantamento: desse total das dívidas, a maior parte, R$ 32,04 bilhões, é de crédito tomado pelos "demais produtores", ou seja, que não se encaixam no Pronaf (R$ 24,36 bilhões) e nem no Pronamp (R$ 16,41 bilhões).