Busca por inclusão de produtores do RS a medidas de apoio: como foi reunião com Haddad

À primeira vista pode não parecer, mas há uma relação entre a projeção de safra apresentada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a reunião realizada com produtores do Estado, os senadores Luis Carlos Heinze e Tereza Cristina e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A primeira estimativa para o ciclo 2024/2025 traz a perspectiva de o Brasil e o Rio Grande do Sul terem uma colheita histórica de grãos. E a confirmação desse cenário depende, entre outros fatores, do que pode sair de concreto do encontro realizado em Brasília.