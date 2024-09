Um dos criatórios de seleção genética mais tradicionais do Estado, a GAP, de Uruguaiana, encerra nesta quarta-feira (18) a maratona do terceiro dia de leilão. O remate é uma das referências da temporada de primavera que ocorre neste período do ano em território gaúcho. Ao todo, serão 300 animais das raças brangus, angus, braford e hereford.