Leilões começam a ter uma retomada dentro da Expointer

Se hoje é a cifra das máquinas que domina o resultado final dos negócios encaminhados durante a Expointer, foi com os leilões da pecuária que se originaram as vendas na feira. Originalmente dominantes, os remates experimentam um novo momento: o de um começo de retomada do espaço dentro do parque Assis Brasil, em Esteio. É o que avalia o presidente do Sindicato das Leiloiras Rurais do Estado (Sindiler-RS), Fábio Crespo: