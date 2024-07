Medida de renegociação a produtores do RS prometida para esta quarta

Sai nesta quarta-feira (31) a medida provisória (MP) com as condições de renegociação dos financiamentos de produtores do Estado afetados pela tragédia climática. Pelo menos essa foi a informação dada pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nesta terça-feira (30), em reunião com representantes de entidades e produtores do Estado. Consideradas sinalizações feitas anteriormente — de que sairia até o final deste mês — e a urgência do assunto, a publicação deverá mesmo estar nas páginas do Diário Oficial da União.