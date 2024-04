O efeito pontual do mau tempo no Rio Grande do Sul se converteu em leve alta nas cotações de arroz, após um período de recuo. A precificação trazida pelas incertezas geradas em meio aos temporais e chuva em excesso registrados em março deve demorar um pouco, no entanto, até aparecer nas gôndolas dos supermercados. A tendência é de que, para o consumidor, o produto siga abril e possivelmente parte de maio ainda com preços em queda.