O maior crescimento para um primeiro bimestre desde 2010 traz, mais do que um resultado, uma tendência para as agroindústrias do Brasil neste ano. Divulgado pela FGVAgro nesta quarta-feira (17), o Índice de Produção Agroindustrial (PIMAgro) aponta alta de 4,7% no volume nos dois primeiros meses do ano, em relação a igual intervalo de 2023. Entram na pesquisa, feita a partir de dados do IBGE, as indústrias brasileiras de produtos alimentícios e as de produtos não alimentícios ligadas ao setor. Na comparação de fevereiro de 2024 com igual mês do ano passado, a expansão é ainda maior: 5,7%.