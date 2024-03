Foi com o teste de PCR, que ficou conhecido em razão do uso no diagnóstico da covid-19, que pesquisadores conseguiram identificar uma nova praga nas lavouras. O problema, que primeiro deu as caras no Cerrado, já cruzou limites e foi confirmado nesta safra no Rio Grande do Sul. Trata-se da anomalia da soja, que leva à podridão de grãos e quebramento de haste.