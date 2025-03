Dez mil microempreendedores gaúchos estão "abrindo mão" de R$ 1,5 mil

Mais de 9,9 mil microempreendedores individuais ( MEI ) do Rio Grande do Sul estão deixando escorrer pelos dedos R$ 1,5 mil e mais um curso online de negócios oferecidos pelo programa MEI RS Calamidades, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Novamente, foi prorrogado, agora até o outubro, o prazo para os pequenos empresários se cadastraram na formação, feita em parceria com a PUCRS . São nove horas de aula online, com abordagens que vão de custos a formação de preços. Quem fizer tem acesso à segunda metade do auxílio criado na enchente, que soma R$ 3 mil. A primeira foi depositada automaticamente par 22 mil microempreendedores que o Estado identificou na mancha de inundação.

Em paralaleo, o secretário Gilmar Sossela conta que já recebeu o "ok" do governador Eduardo Leite para uma segunda edição do programa. Desta vez, serão contemplados outros 25 mil MEIs, que não estava com o CPF cadastrado nos órgãos oficiais no ano passado. Informações e inscriões dobre o MEI RS Calamidades ficam concentradas no site.