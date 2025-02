Maior rede do RS constrói seu 13º hotel em Gramado

Os dois primeiros andares do hotel devem ser inaugurados a cinco dias do feriadão de Páscoa.

Maior rede de hotéis do Rio Grande do Sul, a Laghetto vai inaugurar o seu 13º empreendimento em Gramado. O Laghetto Stilo Garden terá abertura parcial em 15 de abril para aproveitar o movimento no feriadão de Páscoa, de 18 a 21 de abril. O investimento é de R$ 150 milhões. A diretora de Vendas e Marketing, Cristiane Mörs, projeta operação 100% para o início de junho.