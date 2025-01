Chinesa DeepSeek abalou o bitcoin, mas criptomoeda depende mais de Trump

Lembrando que o principal fator de influência no bitcoin agora são as políticas prometidas por Donald Trump para as criptomoedas. Desde que ganhou a eleição nos Estados Unidos, as cotações deram um salto de mais de 50%. Trump prometeu transformar o país no principal centro mundial de criptoativos. Na semana passada, até criou o esperado grupo de trabalho para definir políticas para o setor, mas frustrou as expectativas de que já anunciaria a criação de uma reserva nacional da moeda. Ou seja, o mercado de mau humor reagiu pior à incerteza do DeepSeek.