Dólar sobe, ações oscilam e bitcoin bate recorde: Trump Trade agita o mercado

Operações financeiras conhecidas como "Trump Trade" reagem com força à confirmação do retorno de Donald Trump à Casa Branca, vencendo Kamala Harris na disputa pela presidência dos Estados Unidos. O dólar é a principal delas. O índice que o compara com outras moedas estrangeiras atingiu seu maior patamar desde 2020, auge da pandemia. Aqui no Brasil, o mercado abre 9h para negociações futuras. A tendência é de que o real acompanhe outras moedas na desvalorização, com o risco de que o dólar chegue a R$ 6.