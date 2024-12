De olho nos gaúchos, praia de SC terá complexo de R$ 60 milhões com lojas, moradias e escritórios

De olho nos clientes gaúchos, a Aquino Incorporações pretende construir um complexo com shopping, moradias e escritórios na cidade de Imbituba, no litoral de Santa Catarina perto de Garopaba. O investimento é de R$ 60 milhões. A expectativa é de que a obra do Rosa Open Shopping comece em 2025, após as licenças serem obtidas na prefeitura. A ideia é inaugurá-lo em 2028, diz o dono da empresa, Fabiano Aquino.

— É uma demanda da região. Atenderá o pessoal de Garopaba, destino que atrai cada vez mais os gaúchos, tanto para veranear quanto para morar. Do nosso total de clientes, 95% são do Rio Grande do Sul — diz Aquino, que chegou a morar em Porto Alegre quando trabalhou como executivo em uma multinacional.

A área construída do shopping será de 18 mil metros quadrados. Serão 40 espaços para lojas. Já foram fechados contratos com operações como Mormaii e La Mare, de roupas, e com Cacau Show, Mini Kalzone e Oakberry, de alimentação. O complexo também terá um cinema com duas salas operado pela bandeira Cine + Arte e estacionamento com 600 vagas para carros.

— Será um "open shopping" (shopping a céu aberto), que é tendência nos Estados Unidos, mas demorou para chegar aqui. O Pátio 24, em Porto Alegre, é um exemplo. Terão espaços de convivência entre as lojas, como um espelho d'água para as crianças brincarem. Queremos levar clínicas e uma escola infantil para lá — diz Aquino.

O térreo será todo dedicado a operações de gastronomia, onde espaços serão alugados. Nos andares de cima, haverá 170 salas de escritório de 20 a 1,2 mil metros quadrados. Elas serão vendidas de R$ 300 mil a R$ 1,5 milhão. Já a torre de apartamentos terá moradias de 23 a 48 metros quadrados, saindo de R$ 309 mil a R$ 659 mil. Com a venda de todas as unidades, a empresa pretende alcançar R$ 150 milhões. Projeta-se que 1,2 mil pessoas trabalhem no local depois que ele estiver pronto. Curiosidade: a Aquino Incorporações surgiu no Rio Grande do Sul, mas mudou a sede para Santa Catarina há 10 anos.

