Cobasi reabre pet shop alagada em subsolo de shopping, mas não venderá mais animais na loja

A Cobasi chegou a negociar com o Praia de Belas outro espaço no empreendimento , mas optou pelo subsolo devido à logística de recebimento de cargas pesadas. Ainda segundo a rede de pet shops, a administração do shopping disse que foram instaladas novas bombas de drenagem em toda a estrutura do empreendimento, além de "respiros de ar" ao redor do prédio, que formam um sistema para evitar a entrada de água.

A primeira loja física da Cobasi no Rio Grande do Sul foi inaugurada em 2016, no Shopping Iguatemi. Desde então, outras 16 foram abertas no Estado, nas quais trabalham 464 funcionários. O sócio-diretor Ricardo Nassar disse à coluna que a repercussão da morte dos animais chegou a afetar as vendas da empresa em todo o país. A investigação policial foi encerrada e um acordo para arquivar o processo foi fechado com o Ministério Público, a partir do qual a empresa criou um treinamento de evacuação que está sendo feito com os funcionários com foco em salvar os animais.