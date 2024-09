Cobasi treina funcionários para evacuar lojas após morte de animais na enchente; venda caiu 20%

A repercussão da morte dos animais em loja alagada em Porto Alegre afetou as vendas da Cobasi em todo o país, com um recuo de 20% estimado pelo sócio-diretor Ricardo Nassar. A empresa agora busca recuperar a confiança do consumidor do segmento pet, que é bastante sensível. A investigação policial foi encerrada e um acordo para arquivar o processo foi fechado com o Ministério Público, a partir do qual a empresa criou um treinamento de evacuação que está sendo feito com os funcionários com foco em salvar os animais.