Um roteiro "Serra-Mar" está sendo criado para aproveitar a retomada do turismo do Rio Grande do Sul após a reabertura do aeroporto de Porto Alegre. Quem "cantou a pedra" para a coluna foi o secretário estadual de Comunicação, Caio Tomazeli, e quem está encabeçando o projeto é Guilherme Paulus, fundador da CVC, maior operadora de turismo do país.