Liberado depósito de salários para funcionários de empresas atingidas por enchente

Será feito no dia 13 de novembro o depósito dos dois salários mínimos a trabalhadores de empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. O programa é do governo federal para manutenção de empregos. O pagamento estava previsto para 17 de outubro, mas foi cancelado porque a medida provisória venceu sem que o Congresso a convertesse em lei. O Ministério do Trabalho chegou a um entendimento jurídico com o Legislativo que amplia a vigência do benefício para quem já havia aderido.