Será realizado hoje o leilão da parte restante dos prédios históricos do Centro Universitário Metodista – IPA, do Colégio Americano, em Porto Alegre, e do Colégio União, em Uruguaiana. Sua mantenedora, a Rede Metodista, está em recuperação judicial desde 2021, quando registrou R$ 576 milhões em dívidas com mais de 11 mil credores. Saiba mais: Marcado leilão do IPA e do Colégio Americano, que estão em recuperação judicial