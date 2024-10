Com sede na Avenida Benjamin Constant, no bairro São Geraldo, o brechó Io Marques abriu sua primeira filial, no Shopping Total, também em Porto Alegre. O investimento para a expansão foi de R$ 170 mil, aplicados em móveis e estoque. Segundo a proprietária, Iolanda Marques o desafio foi criar um espaço com cara de shopping, mas "sem perder a essência de um brechó".