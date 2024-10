Boletim Salariômetro da Fipe: Em setembro, o reajuste mediano nominal ficou em 5%, valor que tem se repetido ao longo de 2024. A proporção de reajustes acima do INPC, 90,2%, foi a segunda mais alta do ano. O piso mediano de setembro foi R$ 1.675, 18,6% acima do salário mínimo. O reajuste mediano real foi 1,3%, para um INPC acumulado de 3,7%.