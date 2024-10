Preço dos imóveis à venda acelera em Porto Alegre, mas cai em bairro que inundou mais de uma vez

Nem perto da disparada que vem ocorrendo com o aluguel, mas o Índice FipeZap apontou aceleração da alta dos preços dos imóveis residenciais anunciados para venda em Porto Alegre. O aumento de setembro sobre agosto foi de 1,79%, subindo para R$ 6.969 o metro quadrado. Em 12 meses, a elevação acumulado vai a 6,33%, cerca de 50% acima da inflação e com o maior pico de alta desde 2021. Foram considerados 122 mil anúncios no levantamento.