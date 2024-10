"Juro não faz chover", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao ser questionado sobre sua preocupação com a alta da inflação oficial do país. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) avançou em setembro, elevando o acumulado de 12 meses para 4,42%, perto do teto da meta de inflação, que é 4,5%. Ele é o indicador que baliza as decisões do Banco Central sobre a taxa de juro Selic, que voltou a ser elevada na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) exatamente pelo risco de inflação acima do adequado.