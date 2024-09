Já em alta para o consumidor há meses, o preço do café subirá mais com as queimadas no sudeste e no centro-oeste do país. Aqui em Porto Alegre, acumula elevação de 21,35% em 2024, com alta de 3,85% só em agosto, ou seja, o aumento de um mês é quase a inflação de um ano todo. O monitoramento faz parte da pesquisa da cesta básica feita pelo Dieese, pelo qual a bebida ficou mais cara em todas as capitais.