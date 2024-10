Grupo de concessionárias com sede em Novo Hamburgo, a Carburgo comprou duas lojas da bandeira Eiffel - de Citröen e Peugeot -, em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, na serra gaúcha. O negócio faz parte de um pacote de investimentos, no qual já havia sido adquirida no ano passado uma filial da Panambra, também em Caxias do Sul. Os valores não são informados.