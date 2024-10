EUA no radar, agenda e mais pílulas da economia 23.10

Banco central norte-americano, o Federal Reserve (FED) divulga o Livro Bege, com análises e projeções econômicas após a primeira redução do juro da maior economia do mundo.

Atenções do mercado voltadas à eleição dos Estados Unidos. Pesquisas apontam avanço de Donald Trump sobre Kamala Harris e dos Republicanos no Senado. Isso já faz os indicadores projetarem políticas econômicas mais agressivas, com estímulos que venham a gerar inflação e provocar alta do juro. Isso sustenta o dólar alto, inclusive no Brasil.