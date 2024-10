Criada em 2022 no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, a Waffle BAHxaria está com novos donos. A empresa de doces com formatos eróticos foi comprada pelo representante comercial Paulo Ferre, de 62 anos, com a esposa, Carmen Nogueira, de 55 anos, que querem expandir a marca com franquias. Os proprietários anteriores foram tocar outros negócios.