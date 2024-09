Pouco antes de completar 100 anos, o empresário e nadador gaúcho Anton Karl Biedermann, nascido em Rio Grande, quebrou mais um recorde mundial. Desta vez, nos 50 metros costas na categoria 100+, com tempo de 1m9s. Seu 100º aniversário foi nesse domingo (22), e a prova, que fez parte do Campeonato Estadual Master de Inverno, ocorreu no final de agosto.