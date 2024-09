Foi enviada à prefeitura de Porto Alegre a proposta preliminar do consórcio contratado para fazer a modelagem para despoluir o Arroio Dilúvio e transformar a Avenida Ipiranga. A Operação Urbana Consorciada (OUC) aponta melhorias no sistema de esgoto sanitário, drenagem urbana e criação de um parque ao longo das margens do arroio.