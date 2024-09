Ficou para 2026 início da produção de amônia verde por projeto com três usinas que somam R$ 146 milhões

Ficou para 2026 a previsão de começar a produção de amônia e hidrogênio verde em usinas no interior do Rio Grande do Sul. A ideia inicial, noticiada pela coluna ainda em 2023, era fazê-lo na metade de 2025. Dois de três projetos terão agora a solicitação da licença ambiental pela Begreen à Fepam. O sócio Luiz Paulo Hauth assinou um memorando de entendimento com o governo do Estado para aproveitar incentivos do Programa de Desenvolvimento da Cadeia de Hidrogênio Verde – entre os quais, um tratamento preferencial justamente para a obtenção das autorizações.