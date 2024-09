Cambará volta a buscar ajuda do governo federal no impasse na concessão dos cânions

A comunidade de Cambará do Sul voltou a pedir ajuda do governo federal para resolver o problema da concessão dos cânions. Um ofício foi enviado pela prefeitura ao ministro do Turismo, Celso Sabino, solicitando uma audiência e apoio para desenvolver estratégias para recuperar o turismo na região. Ainda antes da enchente — que derrubou ainda mais o número de visitantes —, encontros no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) buscavam alternativas para lidar com o valor alto dos ingressos e com a demora para instalação das atrações prometidas pela Urbia quando venceu a concessão.