O Rio Grande do Sul já tem mais de 100 escolas inscritas na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef), uma parceria entre Secretaria do Tesouro Nacional e B3, a bolsa de valores de São Paulo. Porto Alegre, Bento Gonçalves, Sapiranga, Ivoti e Campo Bom lideram o ranking. Ainda é possível se inscrever pelo site. O objetivo, claro, é estimular a educação financeira, com ferramentas básicas de economia, finanças e investimentos.