Microempreendedores receberão ainda em agosto 2ª parcela dos R$ 3 mil do programa do governo do RS

Está para ser formalizada parceria com a PUCRS para que forneça o curso exigido de microempreendedores atingidos pela enchente para que recebam a segunda parcela do programa MEI SOS Calamidades, programa bancado com as doações ao Pix do governo do Estado. A informação é do secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, após a coluna encaminhar o questionamento de leitores. Com isso, os depósitos começam em agosto, pelo Banrisul.