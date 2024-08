EUA no radar, agenda e mais pílulas da economia 21.08

Divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, e revisões dos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Investidores buscam sinais mais claros sobre possíveis cortes nas taxas de juros. A expectativa de que isso ocorra tem provocado queda no dólar aqui no Brasil. Na sexta-feira, porém, tem o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, o acontecimento mais esperado da semana no mercado financeiro mundial.