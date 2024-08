Congresso vota hoje a proposta do governo federal para "desnegativar" empresas de cidades gaúchas atingidas pela enchente para que tenham acesso a empréstimos do BNDES e do Pronampe, que está para ter uma nova leva liberada. Hoje, bancos e cooperativas são obrigados a exigir a certidão negativa de débito. No caso de depósitos do FGTS, fica afastada a exigência apenas para débitos após a cheia.