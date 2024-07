"Não está à venda", avisa rede de supermercados citada por banco como opção para gigantes entrarem no RS

Rede de varejo de alimentos com sede em Passo Fundo, a Comercial Zaffari garante não estar à venda. A manifestação ocorreu após o Itaú BBA apontar a empresa como ativo interessante para compra no Rio Grande do Sul no seu relatório sobre fusões e aquisições no setor. Na nota em resposta ao documento do maior banco de investimentos do país, a rede de supermercados e atacarejos enfatizou estar em "plena expansão", com a inauguração prevista de mais quatro lojas em 2024 e outras projetadas para 2025.