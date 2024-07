A disputa de dois interessados em comprar um hospital de Porto Alegre de 1870

Há uma disputa entre interessados em comprar o Beneficência Portuguesa, ícone da saúde de Porto Alegre que completou agora 154 anos. Recentemente, a coluna detalhou o projeto da empresa de Minas Gerais AFC Holding, que pretende investir R$ 250 milhões para reativar o hospital e construir hotel, shopping e espaço para cursos de saúde. Ela venceu o primeiro leilão com proposta de R$ 41 milhões, a venda foi anulada com o argumento de valor baixo, mas a AFC obteve uma liminar favorável e aguarda a solução do impasse, disse o diretor-técnico Mauro Borges ao podcast Nossa Economia, de GZH.